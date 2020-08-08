Пропала 15-летняя Виктория Вьюшина из деревни Лучинское. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

6 августа в Ярославском районе пропали две 15-летние девочки - Виктория Вьюшина из деревни Лучинское и Анна Шумкова из деревни Телегино. Подростки ушли из дома и не вернулись.

Рост Виктории 160 сантиметров, она крупного телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-зеленые. Предположительно была одета в красную футболку, черные штаны с белыми полосами, на ногах - светлые кроссовки.

Рост Анны 170 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-коричневую кожаную куртку, светло-коричневую футболку с надписью «Армия России», черные штаны с белыми вертикальными полосами, на ногах - белые кроссовки.

Подростки могут находиться как вместе, так и порознь.

Если вы видели девочек или что-то знаете об их местоположении, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38 (горячая линия поискового отряда «ЯрСпас»).