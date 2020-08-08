В Рыбинске из окна многоэтажного дома выпал мужчина

Следователи опрашивают свидетелей, назначены экспертизы Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП произошло вчера, 7 августа. Около дома №9 на улице Фурманова в Рыбинске обнаружили тело 58-летнего местного жителя. Предположительно, мужчина выпал из окна квартиры, которая находится на десятом этаже.

В настоящее время по данному факту СК России по Ярославской области организовал доследственную проверку. Следователи опрашивают свидетелей, назначены экспертизы. По результатам проверки решат, необходимо ли возбуждать уголовное дело.

Это не первый подобный случай в городе. Ранее, 25 июля, возле дома на улице Кораблестроителей обнаружили тело 50-летней женщины. Она выпала с общего балкона многоэтажного здания.