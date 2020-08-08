Авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург станет больше

Рейсы лоукостер будет выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям Фото: Иван МАКЕЕВ

Авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург. Первый полет намечен на 22 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейсы лоукостер будет выполнять три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Санкт-Петербурга в 12:30, прибытие в Туношну в 13:55. Из Туношны самолет будет вылетать в 14:30 и прибывать в Северную столицу в 15:55.

Напомним, с 1 июля возобновились авиарейсы между Ярославлем и Санкт-Петербургом. Их выполняет авиакомпания S7. Самолеты летают по понедельникам, средам и пятницам.

С 5 августа из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы.