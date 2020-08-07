Двое пострадавших: в Ярославле столкнулись маршрутка и грузовик

В Ярославле столкнулись маршрутка и грузовик. ФОТО: группа "Подслушано у водителей. Ярославль" ВКонтакте

Авария произошла сегодня, 7 августа, около 15 часов на проспекте Авиаторов в Ярославле. Столкнулись маршрутка №73 и грузовик. Травмы получили два пассажира ПАЗика, мужчина и женщина. Они нуждаются в амбулаторном лечении. Травмировалась и кондуктор маршрутки, но она после осмотра медиками от госпитализации отказалась.

- За рулем ПАЗ находился водитель 1960 года рождения, за рулем грузового автомобиля – мужчина 1980 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – По факту аварии проводится проверка, уточняются все детали ДТП.