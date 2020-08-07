В ярославском перинатальном центре родились тройняшки

Сегодня малышей выписали домой Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском перинатальном центре родилась тройня – девочка и два мальчика. Екатерина, Александр и Дмитрий сегодня, 7 августа, поехали домой.

Такое серьезное пополнение случилось в семье Овчинниковых. Отец теперь уже большого семейства Сергей предприниматель, многодетная мама Мария - преподаватель в университете.

Губернатор Дмитрий Миронов поздравил родителей с рождением сразу троих детей.

- Желаю им и малышам крепкого здоровья! Берегите такую замечательную семью, - написал в соцсетях глава региона.

Семья Овчинниковых по программе «Семья и дети Ярославии» имеет право на получение 1 миллиона рублей в качестве материальной помощи, из федерального бюджета будет выделен материснкий капитал – 616 тысяч рублей.