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В Ярославской области при пожаре погибла пожилая женщина

ЧП произошло в Некрасовском районе
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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В Ярославской области при пожаре погибла пожилая женщина

В Ярославской области при пожаре погибла пожилая женщина

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Пожар в частном доме в деревне Софрониха Некрасовского района произошел вчера, 6 август. Сгорел частный дом, в котором проживала 87-летняя женщина. Бабушку спасти не удалось.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ЧП