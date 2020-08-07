В Ярославской области при пожаре погибла пожилая женщина Фото: СУ СКР по Ярославской области

Пожар в частном доме в деревне Софрониха Некрасовского района произошел вчера, 6 август. Сгорел частный дом, в котором проживала 87-летняя женщина. Бабушку спасти не удалось.

- По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.