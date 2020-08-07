Зэк-иностранец из Рыбинска вербовал заключенных в террористическую организацию

Мужчина предлагал сокамерникам ехать на войну в Сирию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гражданин одной из южных республик, который отбывал наказание в рыбинской колонии №2, приговорен к новому сроку за содействие террористической деятельности. По данным уголовного дела, мужчина закачал на свой смартфон пропагандистские видеоролики и показывал их заключенным.

- Он пытался склонить других осужденных к участию в боевых действиях на территории Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. Преступление выявлено и пресечено УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным УФСИН, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговор в отношении иностранного гражданина вынес 2-ой Западный окружной военный суд. Но осужденный, который уже отбывал срок за наркотики, подал апелляцию. Однако судебная коллегия по уголовным делам Апелляционного военного суда оставила решение без изменений – 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.