Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

ПАО «Ростелеком» и АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» подвели итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее».

Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студиями, развернутыми в московских офисах «Ростелекома» и дочерней компании NEC. Перед подведением итогов состоялась пресс-конференция руководителей компаний - Михаила Осеевского и Хироши Кавада. Они ответили на вопросы журналистов о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2020 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Материалы были посвящены инновационным решениям и технологическим разработкам в ИТ- отрасли.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (822 материала) и «ТВ и радио» (475 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 427 статей, в «Социальные медиа» - 148 публикаций. В специальной номинации 5G от партнера конкурса журналисты зарегистрировали 45 работ, в спецноминации «Кибербезопасность» от «Ростелекома» - 169 «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, стала самой популярной спецноминацией - 452 публикации.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали руководитель направления «Цифровая экономика» портала «Будущее России.

Национальные проекты» информационного агентства ТАСС Ирина Ли, экс-обозреватель «Российской газеты» Юлия Кривошапко, бизнес-журналист, главный редактор проекта The Vivid Minds Анастасия Черникова, PR-директор «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Ольга Левкова, вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов и вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

«Печатная пресса»

1 место — Евгений Лобанов, «Мансифон: связь в юрте», «АиФ-Урал», Екатеринбург; 2 место — Олег Клименко, «Дальний Восток в цифровом формате», издательская компания «Золотой Рог», Владивосток; 3 место — Александр Месаркишвили,«Николай Зенин: "Эффективнее соревноваться не с конкурентами, а с самим собой вчерашним"», «Континент Сибирь», Новосибирск.

«Радио и телевидение»

1 место — София Гафарова, «Машина времени Тульского музея оружия», ГТРК «Тула»; 2 место — Михаил Сергейчик, «Биометрия — лицом к будущему», НП «ФКИ», Томск; 3 место — Саркар Магомедов, «В Дагестане подключают к интернету отдаленные и малочисленные села», ТК «Россия 1», Дагестан.

«Интернет-СМИ»

1 место — Ксения Стеценко, «Оттачивать навыки будущие врачи из Подмосковья будут на стонущих роботах и актерах», РИА «Подмосковье сегодня», Московская область; 2 место — Наталья Овчарук, «Башкирская "скорая". Перезагрузка», ИА «Башинформ», Башкортостан; 3 место — Татьяна Зырянова, «Алиса, когда будет северное сияние? Или зачем в тундре нужны цифровые технологии», портал Properm.ru, Пермь.

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании NEC.