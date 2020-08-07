В ярославских реках по-прежнему нельзя купаться

Пляжи не прошли проверку ни по качеству воды, ни по качеству почвы Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле еще раз проверили качество воды на пляжах. И вновь для горожан результаты неутешительные.

По данным ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», на Центральном пляже, который находится на Которосльной набережной, нельзя не только купаться. Специалисты не рекомендуют там даже загорать. Нормам не соответствует ни вода, ни почва.

Качество воды оставляет желать лучшего и на двух других ярославских пляжах – Дзержинском на 1-ой Норской и Заволжском на Тверицкой набережной.