В Ярославле переделают «зебру», которая упирается в столб

Работы на пересечении Городского Вала и Большой Октябрьской продолжаются Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжаются дорожные работы на пересечении улиц Городской Вал и Большая Октябрьская. Здесь для безопасности дорожного движения на несколько метров в сторону сместили пешеходный переход.

- Столб, который оказался посередине перехода, останется на месте, так как перенести его невозможно. После завершения основных работ, пройдет благоустройство территории вокруг светофорного объекта и данный столб не создаст помех для пешеходов, - рассказал директор подрядной организации Игорь Гузенко.

Сейчас на перекрестке уже поменяли внутренние сети, перенесли конструкции, добавили дополнительную секцию со стрелкой, поставили ограждения и знаки.

В Ярославле в этом году обновят 10 светофоров.