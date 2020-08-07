Классические автомобили и военная техника: в Ярославле стартовало ралли «Медведь»

В этом году в ралли участвует военная техника Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 7 августа, в Ярославле стартовало ралли классических автомобилей и исторической техники «Медведь-2020». В этом году маршрут пройдет по линии строительства оборонительных сооружений, которые возвели в Ярославской области осенью-зимой 1941-го.

- Впервые среди участников самый массовый грузовик Советского Союза ГАЗ-51А 1958 года выпуска с пушкой ЗИС-3. Он проектировался в годы войны. По маршруту также пройдут «Катюши» БМ-13Н на шасси отечественного автомобиля ЗИС-151 и два автомобиля УАЗ-469 - 1973 и 1974 годов, - рассказал член Общественной палаты Ярославской области и председатель ярославского клуба классических автомобилей «Медведь» Андрей Лагузов.

Машины проедут через Гаврилов-Ям, Великое, Ростов, Борисоглебский, Углич, Новый Некоуз, Брейтово, Прозорово, Борок, Мышкин, Рыбинск и Тутаев. Финиширует колонна в воскресенье в Ярославле.