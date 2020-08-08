В Ярославле задержали безработного мужчину с наркотиками

У мужчины при себе были свертки с наркотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесопарковой зоне в районе Тутаевского шоссе наркополицейские задержали 40-летнего безработного ярославца. У мужчины обнаружили и изъяли 13 свертков с похожим на наркотики веществом.

- Экспертиза подтвердила, что в свертках находилось запрещенное вещество - гашиш общей массой более 15 граммов. Наркотики задержанный планировал сбывать на территории Ярославля путем «закладок», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ярославцу грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.