В мэрии Ярославля прокомментировали ситуацию с провалившимся грузовиком

Виновных будут определять правоохранительные органы Фото: Мэрия Ярославля

Грузовик с асфальтом провалился под землю вчера, 6 августа. ЧП произошло на территории гаражного кооператива «Звезда» на проспекте Толбухина.Груженая машина ехала по верхнему ярусу кооператива.

- Здесь находятся перекрытия нижнего яруса, где располагаются складские помещения и гаражи. Данные перекрытия не выдержали и грузовик провалился. Правоохранительные органы в ближайшее время проведут расследование и определят виновных, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Также он отметил, что мэрия никаких работ здесь не проводила.