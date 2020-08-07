В ярославском «Буревестнике» новый защитник

Клуб заключил контракт с 25-летним Кириллом Салминым. ФОТО: БК "Буревестник"

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» заключил однолетний контракт с защитником Кириллом Салминым. Кирилл – воспитанник казанской школы баскетбола, в 16 лет начал играть в «Униксе», где прошел все ступени подготовки.

В 2017 году спортсмен дебютировал на взрослом уровне в СЛ-2 в «Чебоксарских Ястребах», где стал одним из лидеров по набору очков. После этого баскетболист получил новый вызов. В 2018 году Кирилл Салмин вошел в систему питерского «Зенита».

Один из самых результативных в своей карьере матчей Кирилл Салмин сыграл в сезоне 2018-2019. Команда сражалась с нашим «Буревестником».

- Я рад присоединиться к такому амбиционному коллективу, как «Буревестник». Хочу поприветствовать всех болельщиков, ведь прекрасно знаю, как классно они гонят свою команду вперед. У команды очень амбициозный тренер и сильный состав, будем работать и ставить перед собой максимальные задачи! Все мы уже очень соскучились по баскетболу и с нетерпением ждем начала чемпионата, - сказал новый игрок ярославского клуба.