В Ярославле установят новые светофоры

На перекрестке улиц Свободы и Победы на светофоре появилась дополнительная секция со стрелкой Фото: Мэрия Ярославля

Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Собираются обновить 10 светофорных объектов, некоторые работы уже выполнены.

Например, на перекрестке улиц Свободы и Победы на светофоре появилась дополнительная секция со стрелкой, которая направляет и разделяет потоки движения. Также здесь была добавлена поворотная стрелка, которая помогает свернуть с улицы Свободы на улицу Победы.

- Также нанесли разметку, установили светодиодную плитку и перильные ограждения, обустроили подходы к объекту, - рассказал первый заместитель директора ДГХ Владимир Бобков.

Также завершена модернизация пяти светофоров, которые находятся на перекрестках улиц Свободы и Победы, улицы Промышленной и Промышленного шоссе, Ленинградского проспекта и улицы Урицкого, на Большой Федоровской модернизировали два светофора.