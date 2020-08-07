Поезд Ярославль - Вологда возобновит свою работу

Поезд № 95/96 Ярославль - Вологда возобновит свою работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезд № 95/96 Ярославль - Вологда возобновит свою работу. Из Ярославля он начнет ходить с 22 августа, из Вологды - с 23-го. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. Напомним, работа маршрута была приостановлена 16 апреля из-за пандемии коронавируса.

Курсировать поезда будут ежедневно. Отправление с Ярославля-Главного - в 20:57, прибытие в Вологду - в 23:54. Из Вологды состав будет выходить в 04:56, прибывать в Ярославль - в 07:54. Останавливаться поезд будет в Данилове и Грязовце.