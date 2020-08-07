Жительница Рыбинска обманула классного руководителя своего сына на 300 тысяч рублей

Женщина была в родительском комитете и втерлась в доверие к учителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один год условно получила жительница Рыбинска за мошенничество, совершенное в крупном размере. Она обманула классного руководителя своего сына – втерлась к учителю в доверие и на протяжении долгого времени тянула из нее деньги.

Обвиняемая была членом родительского комитета, но постепенно отношения между классным руководителем и матерью ученика из формальных переросли в дружеские. Родительница помогла купить для всего класса тетради по сниженной цене, это и стало началом дружбы.

- В течение нескольких месяцев, с июня по ноябрь 2018 года, обвиняемая путем обмана похитила деньги потерпевшей, которая, будучи введенной в заблуждение, добровольно переводила деньги на счета родственников злоумышленницы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сначала классный руководитель отдала деньги за покупку стройматериалов по сниженным ценам, потом перевела энную сумму на лечение внучки своей «подруги», которая на самом деле ничем не болела. В итоге женщина лишилась 300 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее долгое время обманывают, пошла в полицию.

Дело уже рассмотрено Рыбинским городским судом. Участница родительского комитета приговорена к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.