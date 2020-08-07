В Ярославле мотоцикл и «Газель» не поделили дорогу

ДТП произошло на перекрестке улиц Красноборской и Сахарова. ФОТО: скриншот видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 6 августа, около девяти часов вечера на перекрестке улиц Красноборская и Сахарова произошло ДТП. Дорогу не поделили мотоцикл и «Газель».

По словам очевидцев, мотоциклиста увезли на скорой. По предварительным данным, у мужчины сломана ключица.

- Это такой перекресток непутевый. Аварии очень часто здесь, - дали оценку произошедшему ярославцы в социальных сетях.

Кто стал виновником ДТП, определит полиция. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.