В Ярославле временно изменятся маршруты трех автобусов

В Ярославле временно изменятся маршруты автобусов № 21, 40 и 93Г Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле временно изменятся маршруты автобусов № 21, 40 и 93Г. Связано это с празднованием дня Толгской иконы Божьей Матери, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

С 13 до 21 часов 20 августа и с 7 до 20 часов 21 августа маршруты № 21 «Красная площадь - Очапки», № 40 «Резинотехника - Машприбор», № 93Г «Очапки - Ярославль Главный» будут заезжать к Толгскому монастырю в обоих направлениях движения.

Маршруты № 21Т «Поселок Толга - Очапки», № 34 «Красная площадь - Толгский монастырь» будут ходить в обычном режиме.