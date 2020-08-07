В Рыбинске запустят два новых троллейбусных маршрута

Маршрут №2 «Троллейбусный парк - Железнодорожный вокзал» начнет свою работу с 10 августа
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске в тестовом режиме запустят два новых троллейбусных маршрута.
Один из них, маршрут №2 «Троллейбусный парк - Железнодорожный вокзал» начнет свою работу с 10 августа. На второй маршрут - №7 «Улица Расторгуева - Железнодорожный вокзал» - троллейбусы выйдут в сентябре. Работать оба маршрута будут в будние дни, интервал движения составит от 15 до 30 минут.
- С сентября, когда закончится период отпусков и начнется учебный год, проведем мониторинг, чтобы определить, какой маршрут будет удобнее для жителей города. Оба маршрута будут находиться в одинаковых условиях, - подчеркнула директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Тестовый режим продлится до 31 октября. Расписание для новых маршрутов появится в ближайшее время.
На маршрут №7 «Улица Расторгуева - Железнодорожный вокзал» троллейбусы выйдут в сентябре
Фото: Администрация Рыбинска