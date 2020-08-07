Ярославское предприятие погасило долг по зарплате – 14 миллионов рублей

Ярославское предприятие погасило долг по зарплате Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля проверила АО «81 Центральная инженерная база». Выяснилось, что на протяжении четырех месяцев, с апреля по июль этого года, сотрудники базы работали, но труд их оплачивался частично. В итоге компания задолжала работникам свыше 14 миллионов рублей.

- По результатам проверок прокуратура приняла комплекс мер, в том числе возбудила дело об административном правонарушении и направила материалы в следственные органы для решения вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Рабочие тоже оказались в выигрыше – им не только перечислили недоплаченное, но и дали компенсацию за задержку зарплаты.