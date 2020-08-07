«Граф Монте-Кристо» и русские классики: в Ярославле составили рейтинг книг, которые читают заключенные

В Ярославле составили рейтинг книг, которые читают заключенные. ФОТО: УФСИН России по Яролсавской области

УФСИН России по Ярославской области составил рейтинг книг, которые чаще всего берут в библиотеках осужденные. На первом месте – произведение Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». За ним идут русские классики – Лев Толстой «Война и мир», Федор Достоевский «Преступление и наказание», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Алексей Толстой «Петр Первый» и Иван Тургенев «Отцы и дети». Среди зарубежной классики лидирует Эрих Мария Ремарк «Три товарища».

Также среди популярных у заключенных книг детективы, приключенческие романы, фантастика современная проза.

Исследование провели в рамках Всероссийской акции «Твои друзья – книги», организованной информационным центром ФСИН России. Фонд ярославских библиотек, которые находятся в местах лишения свободы, насчитывает около 47 тысяч книг. Постоянными читателями являются около 2 тысяч человек.