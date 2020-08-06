Руководителя рыбинского турагентства обвиняют в крупном мошенничестве

Многие рыбинцы остались без отдыха Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор рыбинского туристического агентства обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело, в котором содержится 26 эпизодов, передано в суд. Ущерб для потерпевших составил 2,5 миллиона рублей.

В ходе следствия было установлено, что начиная с апреля 2020 года обвиняемая брала деньги с клиентов за туры, но свои обязанности не исполняла. Например, одна из клиенток заплатила за поездку в Аланью 80 тысяч рублей, но осталась дома и потеряла деньги, как и многие другие. Посетители турагентства обвиняемой доверяли безоговорочно, так как ранее уже пользовались услугами ее формы и никаких нареканий не возникало.

- В августе 2019 года Федеральная налоговая служба Ярославской области данное турагентство было исключено из Единого госреестра юрлиц. При этом его гендиректор продолжала принимать заказы на подбор и бронирование туров, не имея возможности и намерения исполнять свои обязательства, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Среди пострадавших – как простые жители города, так и юридические лица. Потерпевшие оставались без разных сумм – от 22 до 284 тысяч рублей. В ходе следствия жительница Рыбинска свою вину признала, частично даже возместила материальный ущерб.