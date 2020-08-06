В ярославском «Буревестнике» новый игрок под номером 13

Клуб заключил контракт с форвардом Сергеем Харитоновым. ФОТО: БК "Буревестник"

В баскетбольном клубе «Буревестник» новый игрок – заключен контракт с форвардом Сергеем Харитоновым. Он является воспитанником омской школы баскетбола. Профессиональную карьеру начал в 2012 году в клубе 1716 (Омск), который выступал в Высшей Лиге Чемпионата России. После учебы в колледже, Сергей прошел военную служба – в морской пехоте.

Через 2 года спортсмен вернулся в свою команду. Также Сергей Харитонов выступал в составе БК «Уфимец», вместе с которым стал чемпионом Суперлиги-2 и дебютировл в Суперлиге-1.

В «Буревестнике» Сергей Харитонов будет выступать под номером 13.

– Харитонов – это практически мой воспитанник. Он начинал со мной в «АлтайБаскете» свой серьезный путь после двух лет морской пехоты. Теперь, спустя столько лет, видеть, как он вырос и на каком уровне может играть – это большая гордость для меня! Я счастлив вновь работать с ним. Это настоящий боец. Он не опустит руки даже с топором в голове или пулей во лбу. Его подписание играет особую роль для меня, - сказал главный тренер «пернатых» Михаил Терехов.