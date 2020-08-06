В Ростове Великом проверили мусорные площадки

С начала года в Ярославской области было обследовано 250 контейнерных площадок, Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове Великом прошел рейд по содержанию контейнерных площадок. Было обследовано 10, в девяти случаях выявлены нарушения содержания.

- Большинство площадок имеют нарушения не только по содержанию территорий, на которых они расположены, зачастую отсутствуют ограждения и твердое основания. По всем нарушениям будут приняты меры административного реагирования, - пояснила государственный инспектор региона в сфере охраны окружаюшей среды Виктория Смекалова.

С начала года в Ярославской области было обследовано 250 контейнерных площадок, в 178 случаях нашли нарушения. В ближайшие дни рейды пройдут в Рыбинске и Переславле.

Если у вас есть жалобы по содержанию мусорных площадок, обращайтесь по телефонам горячих линий. Круглосуточно звонки принимаются в контакт-центре единого регионального оператора: 8-800-707-61-65. Также можно проконсультироваться по телефонам: 8(4852)233-800, 207-202.

Государственный экологический надзор: 40-02-30.

Если площадка находится на муниципальном участке, при ее захламлении можно обращаться в управление Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, 8-800-100-10-76, 73-70-19 или в инспекцию административно-технического надзора 67-42-65. Если контейнеры находятся у дома, то ответственность за их уборку несет управляющая компания.