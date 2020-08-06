Привязали в лесу и оставили: обаяха с грустными глазами ищет новый дом

В то, что псина с грустными глазами могла убежать сама, верится с трудом

Дачница Татьяна из деревни Васильцево Ярославского района подобрала девочку-сенбернара около недели назад. Женщина ездила по делам и увидела собаку, грустно бредущую вдоль поля.

- Подумала, что хозяин где-то рядом, но на обратном пути снова увидела пса, он гулял по деревне. Стала загонять машину во двор, открыла ворота, собака зашла и легла. Ну, как я ее выгоню? Но и оставить у себя не могу: это пока я в деревне, а осенью нужно уезжать в город, в квартиру, - говорит Татьяна.

Дочь женщины где могла, опубликовала объявления о пристрое. И откликнулся один человек. Оказалось, что бросили несчастного сенбернара уже не в первый раз.

- Позвонила женщина и рассказала, что какое-то время назад нашла эту собаку в лесу, привязанной к дереву. Привела домой, выходила и отдала в приют. Связались мы с приютом. Выяснилось, что сенбернару еще в мае нашли хозяев, ее увезли в поселок Кармановский. Думали, что все хорошо с собакой будет. А вот как получилось: то ли снова ее бросили, что ли сама убежала, - рассказывает Татьяна.

В то, что псина с грустными глазами могла убежать сама, верится с трудом. Животное очень ласковое, доброе, любит, чтобы ее гладили и чесали, не зря же сенбернары считаются семейными собаками. Девочке около 4 лет, и, по словам Татьяна, очень умная, но с интересными вкусовыми пристрастиями.

- Собирала я смородину. Она подошла и начала ее из ведра есть. Я и говорю: хочешь смороды, сама собирай. И она пошла с ветки ее есть. То же самое и с вишней. А еще собака очень любит свежие огурцы, - смеясь, Татьяна перечисляет любимые блюда найденыша.

Хоть и откармливает ее временная хозяйка, но собака пока выглядит истощенной. Боится леса, видимо, до сих пор помнит, как ее бросили там умирать. Вообще эта порода считается очень добродушной, сенбернары легко уживаются и со всеми членами семьи, особенно с детьми, и с другими домашними животными. В меру игривы, не создают лишнего шума, лают, кстати, только в исключительных случаях.

Если вам нужен такой большой и замечательный друг, позвоните Татьяне: 8905-632-01-53. Ее питомица очень ждет своего нового хозяина.