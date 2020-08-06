Ярославна отдала мошенникам 400 тысяч рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам 400 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ярославцы не хотят учиться на чужих ошибках, предпочитая набивать собственные шишки.

52-летняя жительница областного центра стала очередной жертвой телефонных мошенников. Действовали злоумышленники, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по стандартной схеме.

Ярославне позвонила неизвестная и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Чтобы якобы пресечь незаконную попытку списания денег со счета, звонившая убедила женщину перевести средства через банкомат на указанные номера телефонов. Помимо этого, по совету злоумышленницы потерпевшая установила на ноутбук банковское приложение. В результате женщина лишилась 400 тысяч рублей.

Обманутая ярославна после пропажи денег обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.