Продлен срок действия паспортов и водительских удостоверений

Срок действия паспортов продлен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля этого года, будут действительны до 31 декабря 2020-го.

Для замены таких водительских удостоверений реализована дополнительная возможность подачи заявлений при помощи электронной почты. На официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Контакты - Подразделения Госавтоинспекции» нужно выбрать экзаменационное подразделение, в котором хотите заменить права, и направить комплект документов по указанному адресу электронной почты.

С письму прикрепляются сканы следующих документов:

- заявление,

- документ, удостоверяющий личность,

- медицинское заключение, водительское удостоверение (при наличии),

- квитанция об уплате госпошлины (по желанию).

Желательно оставить указать свой номер телефона для обратной связи.

Если по заявление будет принято положительное решение, вам назначат дату и время посещения Госавтоинспекции. С собой нужно взять оригиналы всех документов.

Что касается паспортов, то те документы, которые нужно заменить в связи с достижением 20 или 45 лет с 1 февраля по 15 июля 20202 года, признаются действительными до их замены.