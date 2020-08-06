Студенты ярославского университета создадут новый спорткар

Ярославские студенты представят собственные варианты спортивного автомобиля Фото: Правительство Ярославской области

Студенты ЯГТУ создадут новый спорткар. Вчера, 5 августа, специалисты Бауманского университета передали ярославскому вузу конструкторскую документацию, а также раму будущего российского родстера «Крым» третьего поколения.

За основу взяли «Ладу Калину». Ярославские студенты представят собственные варианты спортивного автомобиля с различными видами трансмиссии, дизайном, компоновкой и технологическими решениями. Предполагается, что машина за девять секунд сможет разгоняться до 100 километров в час.

Созданный спорткар может стать первым автомобилем с 50-х годов прошлого века, собранным в Ярославле. Студенты не только разработают машину, но и проведут испытания и краш-тесты.

- Проект реализуется в рамках соглашения между ЯГТУ и межвузовской корпорацией по созданию спорткара, в которую входят 20 российских вузов. Для наших студентов участие в этой работе - уникальная возможность получить практические навыки по созданию и испытанию современных технических узлов и систем, - отметил и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрий Глушков.