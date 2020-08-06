Диск колеса отлетел в голову: в Ярославской области погиб работник шиномонтажа

Диск колеса отлетел мужчине в голову. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

ЧП произошло 3 августа этого года. Работник одного из шиномонтажных сервисов в Переславле-Залесском бортировал автомобильное колесо. Под пневматическим давлением от колеса отсоединился диск и отлетел мужчине в голову. Потерпевшего доставили в больницу. Однако врачам спасти его не удалось, от полученных травм мужчина скончался.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи установили, что мужчина в автосервисе работал официально, - сообщили в пресс-службе СК Росси по Ярославской области.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются лица, ответственные за безопасные условия труда. Расследование продолжается.