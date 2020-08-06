В Ярославле ночью сгорели два автомобиля

В Заволжском районе сгорели два автомобиля. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 6 августа, в Заволжском районе сгорели две иномарки. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области, первая машина вспыхнула около 4 часов в районе дома №9 на Школьном проезде. Пламя полностью уничтожило автомобиль. Кроме того, огонь перебросился на две машины, которые были припаркованы рядом, и частично повредил их.

Едва пожарные ликвидировали последствия возгорания, как еще одно ЧП произошло в соседнем дворе. Около дома №10 загорелся «Мерседес». Огонь и этот автомобиль полностью уничтожил. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ярославцы высказывают предположения о том, кому могли помешать машины.

- Понятно, за что, за кривую парковку! - написал один из пользователей Сети.

- Или проводка, или кто-то долги не отдал опять, - считает подписчик группы «Подслушано у водителей Ярославль» ВКонтакте.

Не исключают ярославцы и такую версию:

- Одно время по Заволжскому району ходил пироман. Может, снова обострение, - предполагает местный житель.