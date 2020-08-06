В Рыбинске проходит Кубок России по парашютному спорту

В этом году в состязаниях участвуют 17 спортсменов из разных городов страны Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 5 августа, на аэродроме «Южный» в Рыбинске состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту. Соревнования, посвященные памяти Заслуженного мастера спорта России Татьяны Осиповой, проходят в двадцатый раз.

В этом году в состязаниях участвуют 17 спортсменов из Рыбинска, Ярославля, Читы, Москвы и Московской области, Курска, Санкт-Петербурга. За четыре прыжковых дня разыграют 48 комплектов наград. Итоги подводятся по нескольким дисциплинам: точность приземления, акробатика и двоеборье.

Выполняя упражнение на точность приземления, парашютист должен с высоты тысячи метров попасть ногой в мишень, диаметр ее - всего два сантиметра. Результаты суммируются после восьми прыжков. На втором этапе спортсменов ждет индивидуальная акробатика. Участник соревнований, не раскрывая парашют, летит в свободном падении 30 секунд. За это время он должен успеть выполнить акробатические фигуры.

Кубок памяти Татьяны Осиповой среди парашютистов - один из самых известных и важных турниров. Он является отборочным этапом на Чемпионаты России и Мира.