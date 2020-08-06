В Ярославле пропал 35-летний мужчина

В Ярославле ищут 35-летнего Артема Гузева. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле ищут 35-летнего Артема Гузева. Две недели назад он ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

На вид мужчине 35 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки. При себе была черная кожаная сумка через плечо.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Артема Гузева, позвоните по телефонам 02, 102 или 112 – полиция или на горячую линию ЯрСпас 8-910-964-08-38.