Гоша Куценко и группа «Фабрика» снимают клип в Ярославской области

В окне дома девушки появляются в русских национальных костюмах. ФОТО: скриншот с видео группа «Деревня Тыгыдым» ВКонтакте

В этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым», который находится в Рыбинском районе недалеко от бухты Коприно, идут съемки клипа группы «Фабрика». В съемках также принимает участие известный актер Гоша Куценко.

Фото и видео со съемочной площадки появились в группе «Деревня Тыгыдым» ВКонтакте. На одних кадрах пользователи Сети могут увидеть, как открываются ставни дома и в окне появляются девушки в русских национальных костюмах. На других - Гоша Куценко, в царском облачении, ворошит сено.

Гоша Куценко, в царском облачении, ворошит сено. ФОТО: скриншот с видео группа «Деревня Тыгыдым» ВКонтакте

Высказывается предположение о том, что музыкальный клип снимают по сюжету одной из сказок Александра Сергеевича Пушкина - по «Сказке о царе Салтане». Однако официально эта информация пока не подтверждена.