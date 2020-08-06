В Ярославской области началась охота на боровую и полевую дичь

Сезон продлится до 15 ноября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 5 августа разрешена охота с подружейными собаками на боровую и полевую дичь. Сезон закончится 15 ноября.

Напомним, что с 25 июля начался сезон добычи болотно-луговой дичи, теперь прибавилась боровая и полевая. К ней относятся, в первую очередь, тетерев, вальдшнеп. Кстати, уточнили в комитете охраны животного мира, разрешена охота на перепелов и голубей. Вдруг, найдутся любители последних.

Основной сезон охоты, когда можно выходить на пернатых без собаки, начнется с третьей субботы августа, то есть, с 15 числа.

Находясь в охотничьих угодьях, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение ружья, разрешение на добычу ресурсов. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, возможна и конфискация оружия или лишение права на охоту на определенный срок.