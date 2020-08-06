Шприцы, наркотики и телефоны: в ярославские колонии пытались передать запрещенные предметы

В ярославские колонии пытались передать запрещенные предметы. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области

«А вдруг повезет». Видимо, по этому принципу действуют родственники осужденных, не оставляющие попыток передать в исправительные колонии запрещенные предметы. Факты нарушений зафиксировали сразу в нескольких учреждениях ярославского УФСИН.

В рыбинскую колонию №2 на свидание к осужденному приехала 26-летняя костромичка. При досмотре личных вещей девушки сотрудники учреждения нашли и изъяли две сим-карты, которые были спрятаны в кошельке. В ту же самую колонию 48-летняя жительница Ярославля пыталась пронести два зарядных устройства и внешний аккумулятор.

Еще дальше пошли двое жителей Рыбинска. Они пытались перебросить через забор на территорию колонии №12 пять свертков, в которых находился 21 мобильный телефон, 22 сим-карты и 30 одноразовых шприцов. Однако реализовать свой замысел рыбинцы не успели, их задержали сотрудники учреждения.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. А вот 38-летнего ярославца могут привлечь к уголовной ответственности.

- Сотрудники исправительной колонии №8 задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы через забор. В результате досмотра в кармане джинсов задержанного обнаружили сверток, внутри которого находилось вещество, предположительно наркотическое. Экспертиза показала, что в действительно в свертке были наркотики - 1,5 грамма героина и 3,1 грамма амфетамина, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Ярославца и изъятые наркотики передали сотрудникам полиции.