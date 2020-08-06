Ярославская прокуратура добилась ремонта улицы Радищева через суд

Мэрию Ярославля обязали отремонтировать улицу Радищева Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Ленинского района проверила состояние дороги на улице Радищева. Установили, что автомобильная дорога требованиям законодательства не отвечает.

- В районе пешеходных переходов нет ограничивающих ограждений, на пешеходном переходе около дома №38 отсутствует необходимое освещение. На всем протяжении дороги ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые. Бордюрный камень поврежден, разметка стерлась, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По итогам проверки прокурор направил заявление в суд с требованием обязать департамент городского хозяйства привести дорогу в порядок. Суд исковые требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, как мэрия исполнит вынесенное решение.