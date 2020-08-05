Ярославский «Буревестник» продлил контракты с двумя игроками

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:20:33+03:00

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Ярославский «Буревестник» заключил контракты с Дмитрием Панаевым и Андреем Лебедевым. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного клуба.

Для 28-летнего Андрея Лебедева будущий сезон станет вторым в составе «пернатых». В среднем за 18 матчей форвард набирал 1 очко и совершал 0.5 подборов. 17-летний Дмитрий Панаев проведет в оранжево-белой форме третий сезон. В минувшем сезоне игрок провел 16 матчей в составе юношеской команды и в среднем набирал 9.3 очков, 4.6 подборов, 1.3 передач и 1.1 блокшотов. С начала сезона 2019-2020 форвард вошел в основной состав клуба.

- Дима настоящий атлет и наш воспитанник. Он проделал большой путь в нашем клубе и заслужил свое место в первой команде! Лебедев невероятно здорово влияет на коллектив и его атмосферу. Кроме того, он очень помогает в тренировочном процессе, закрывая и латая нам любые дыры, возникшие по чьей-либо болезни, - отметил главный тренер «Буревестника» Михаил Терехов.

Соглашения подписаны на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU