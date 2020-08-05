2020-08-05T11:39:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ярославским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатят еще 80 миллионов рублей

Эти деньги они получат за работу в июне
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Эти деньги медики получат за работу в июнеЭти деньги медики получат за работу в июнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Из бюджета Ярославской области тем медикам, которые работали с COVID-зараженными, должны выплатить еще 80 миллионов рублей. Это деньги медицинский персонал получит за работу в июне. Общая сумма региональных надбавок, в том числе за апрель и май, составила около 200 миллионов, а с начала пандемии всего на стимулирующие выплаты направлено более 600 миллионов. Эти цифры озвучили в правительстве области.

По данным департамента здравоохранения и фармации, областные деньги за апрель и май получили 2962 сотрудника: 896 врачей, 1467 человек среднего медицинского персонала, 183 – младшего и 416 водителей машин скорой помощи.

Из федеральной казны на стимулирующие выплаты выделено 430 миллионов рублей. Деньги пришли в 40 медорганизаций региона, их за апрель и май получили 3785 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский «Буревестник» продлил контракты с двумя игроками
В мэрии Ярославля определили, кто будет латать ямы на дорогах
Отомстил за знакомую: житель Рыбинска получил срок за нападение на магазин
На улицах Ярославля сразятся ретроавтомобили
Фарш неизвестного происхождения. В Ярославле проверили торговцев шаурмой и мясом
Из Ярославля в Санкт-Петербург начали ходить автобусы
Ярославец подсунул работодателю поддельное золото
Ярославские аграрии в онлайне обсудили выращивание пивоваренного ячменя в Нечерноземье
Ярославским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатят еще 80 миллионов рублей
При пожаре в Ярославском районе погиб 12-летний мальчик
В мэрии Ярославля назвали причину отравления воспитанников детского сада
В Ярославле маленькие дети гуляли в открытом окне четвертого этажа
В Ярославской области с 5 августа откроются образовательные центры
В Ярославской области изъяли 400 граммов героина
В Ярославле пройдет фестиваль пляжных видов спорта
Леонтьевское кладбище в Ярославле стало собственностью города
Решил поправить финансовое положение: ярославец украл у знакомой 80 тысяч рублей
В ярославский «Локомотив» возвращается Егор Коршков
В Ярославле ищут 24-летнего Тимура Турдалиева
В Ярославле произойдет взрыв
Ярославский «Буревестник» продлил контракт с центровым «пернатым»
«Пошел в магазин взять денег». Ярославец с ножом ограбил магазин. ВИДЕО
300 тысяч на краску. Ярославские УК как могут борются с граффити
В Ярославле начался суд над семьей адвокатов
На территории Ярославского музея-заповедника открылся летний кинотеатр
«Понимаю, что неудобно». Ярославский губернатор высказался о масочном режиме
Ярославский строитель взял два миллиона рублей, работу не выполнил и деньги не вернул