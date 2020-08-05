Ярославским медикам, работавшим с COVID-больными, выплатят еще 80 миллионов рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:39:33+03:00

Эти деньги они получат за работу в июне

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Из бюджета Ярославской области тем медикам, которые работали с COVID-зараженными, должны выплатить еще 80 миллионов рублей. Это деньги медицинский персонал получит за работу в июне. Общая сумма региональных надбавок, в том числе за апрель и май, составила около 200 миллионов, а с начала пандемии всего на стимулирующие выплаты направлено более 600 миллионов. Эти цифры озвучили в правительстве области.

По данным департамента здравоохранения и фармации, областные деньги за апрель и май получили 2962 сотрудника: 896 врачей, 1467 человек среднего медицинского персонала, 183 – младшего и 416 водителей машин скорой помощи.

Из федеральной казны на стимулирующие выплаты выделено 430 миллионов рублей. Деньги пришли в 40 медорганизаций региона, их за апрель и май получили 3785 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU