Ярославский театр имени Волкова претендует на премию «Звезда театрала»
Волковский театр претендует на получение международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала», сообщается в официальной группе театра ВКонтакте.
Первый Русский попал в лонг-лист сразу в трех номинациях:
- Лучший спектакль. Большая форма - «Неаполитанские каникулы», режиссер Паоло Эмилио Ланди;
- Лучшая постановка иностранного режиссера в России - «Неаполитанские каникулы»;
- Лучший региональный театр.
Проголосовать за Волковский театр можно на сайте премии «Звезда Театрала»: https://teatral-online.ru/star/longlist/. Голосование продлится до сентября. Номинанты, набравшие большее количество голосов, пройдут в шорт-лист, из которого затем выберут финалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU