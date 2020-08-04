Ярославский театр имени Волкова претендует на премию «Звезда театрала»

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:00:48+03:00

Первый Русский попал в лонг-лист сразу в трех номинациях. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

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Волковский театр претендует на получение международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала», сообщается в официальной группе театра ВКонтакте.

Первый Русский попал в лонг-лист сразу в трех номинациях:

- Лучший спектакль. Большая форма - «Неаполитанские каникулы», режиссер Паоло Эмилио Ланди;

- Лучшая постановка иностранного режиссера в России - «Неаполитанские каникулы»;

- Лучший региональный театр.

Проголосовать за Волковский театр можно на сайте премии «Звезда Театрала»: https://teatral-online.ru/star/longlist/. Голосование продлится до сентября. Номинанты, набравшие большее количество голосов, пройдут в шорт-лист, из которого затем выберут финалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU