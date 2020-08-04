В Ярославле открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»
Вчера, 3 августа, в Демидовском сквере открылась передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны».
- С первых дней войны десятки тысяч сотрудников милиции вместе с солдатами армии сражались с врагом. Уникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеров, редкие кадры с мест боевой подготовки и военных действий нашей армии, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Экспозицию уже увидели жители Москвы и Подмосковья. Из Ярославля работы отправятся в Кострому, Ставрополь, Краснодар, Грозный и Дагестан.
ИСТОЧНИК KP.RU