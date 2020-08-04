2020-08-04T08:48:17+03:00
Общество

В Ярославле открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

Увидеть работы можно в Демидовском сквере
Светлана Крутикова
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Уникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеровУникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеровФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 3 августа, в Демидовском сквере открылась передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны».

- С первых дней войны десятки тысяч сотрудников милиции вместе с солдатами армии сражались с врагом. Уникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеров, редкие кадры с мест боевой подготовки и военных действий нашей армии, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Экспозицию уже увидели жители Москвы и Подмосковья. Из Ярославля работы отправятся в Кострому, Ставрополь, Краснодар, Грозный и Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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