В Ярославле открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:48:17+03:00

Уникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеров Фото: УМВД по Ярославской области

Увидеть работы можно в Демидовском сквере

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 августа, в Демидовском сквере открылась передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны».

- С первых дней войны десятки тысяч сотрудников милиции вместе с солдатами армии сражались с врагом. Уникальные фотографии военных лет откроют посетителям историю выдающихся офицеров, редкие кадры с мест боевой подготовки и военных действий нашей армии, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Экспозицию уже увидели жители Москвы и Подмосковья. Из Ярославля работы отправятся в Кострому, Ставрополь, Краснодар, Грозный и Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU