Ярославский «Шинник» выиграл в первой игре сезона

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:05:36+03:00

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Ярославцы с москвичами встретились 2 августа, в воскресенье, в новом сезоне Футбольной национальной лиге. Игра закончилась с минимально возможным разрывом в счете: 1:0 в пользу хозяев поля.

Хоть встреча и прошла при пустых трибунах – из-за пандемии по коронавирусу было принято решение соблюсти меры безопасности – игра оказалась острой и напряженной. Правда, единственный гол был забит уже в добавленное к основному время. Отличился Никита Дорофеев.

Следующий матч «Шинник» проведет с Самаре, он встретится с тольяттинским «Акроном».

ИСТОЧНИК KP.RU