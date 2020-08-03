2020-08-03T09:30:54+03:00
Происшествия

Житель Переславля-Залесского поджег иномарку после конфликта с ее владельцем

Злоумышленник может отправиться в колонию на пять лет
Светлана Крутикова
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В Переславле-Залесском задержали мужчину, который решился на поджог чужого автомобиляВ Переславле-Залесском задержали мужчину, который решился на поджог чужого автомобиляФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Переславле-Залесском задержали мужчину, который решился на поджог чужого автомобиля.

Ранее в полицию обратился 54-летний местный житель и сообщил о том, что неизвестные подожгли его машину, которая была припаркована во дворе дома. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый молодой человек. Он рассказал, что облил иномарку бензином и кинул непотухший окурок. Как пояснил подозреваемый, на такой шаг его толкнул конфликт с владельцем автомобиля. Сумму причиненного злоумышленником ущерба еще предстоит установить в ходе экспертизы.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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