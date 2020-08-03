В Ярославле пропал 16-летний подросток
Девушка ушла из дома 1 августа
Девушка ушла из дома 1 августа. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле пропала 16-летняя Марина Веревкина. Она ушла из дома в Дзержинском районе 1 августа и перестала выходить на связь с родными.
На вид девушке 15 лет, рост 160 сантиметров, худощавая, волосы русые, длинные, глаза карие.
Была одета в розовую футболку, синие джинсы, черные кроссовки с желтыми полосами.
Если вы видели Марину после 1 августа, позвоните по телефонам 02, 102, 112 - полиция, 8-910-964-08-38 - горячая линия ЯрСпаса.
ИСТОЧНИК KP.RU