2020-08-03T09:00:14+03:00
Общество

В Ярославской области подорожали огурцы и конфеты

Больше всех упал в цене картофель
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области подорожали огурцы и конфеты. ФОТО: ЯроблстатВ Ярославской области подорожали огурцы и конфеты. ФОТО: Яроблстат
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Яроблстат промониторил цены на продукты в регионе с 20 по 27 июля и выявил самые значительные изменения.

За неделю на 4,5% взлетели цены на шоколадные конфеты. Также подорожали соль (+2,6%), огурцы (+2,3%), макаронные изделия (+1,7%).

Незначительно, по данным Яроблстата, подорожали сосиски и сардельки, некоторые овощи, яблоки и карамель.

Есть ряд продуктов, стоимость которых за неделю снизилась. Это картофель – здесь самое существенное падение – на 5,7%. На 2,4% упала цена на белокочанную капусту, на 2,2% - детские молочные смеси, 1,2% - подсолнечное масло.

Немного подешевели молоко, сыры, мука и хлеб.

Также в Ярославской области подорожал бензин одной марки и снизилась цена на дизельное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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