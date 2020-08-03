3 Авг. 2020 2020-08-03T09:00:14+03:00

В Ярославской области подорожали огурцы и конфеты. ФОТО: Яроблстат

Больше всех упал в цене картофель

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Яроблстат промониторил цены на продукты в регионе с 20 по 27 июля и выявил самые значительные изменения.

За неделю на 4,5% взлетели цены на шоколадные конфеты. Также подорожали соль (+2,6%), огурцы (+2,3%), макаронные изделия (+1,7%).

Незначительно, по данным Яроблстата, подорожали сосиски и сардельки, некоторые овощи, яблоки и карамель.

Есть ряд продуктов, стоимость которых за неделю снизилась. Это картофель – здесь самое существенное падение – на 5,7%. На 2,4% упала цена на белокочанную капусту, на 2,2% - детские молочные смеси, 1,2% - подсолнечное масло.

Немного подешевели молоко, сыры, мука и хлеб.

Также в Ярославской области подорожал бензин одной марки и снизилась цена на дизельное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU