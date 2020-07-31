В Ярославле отремонтировали улицу 1-ю Забелицкую

31 Июль 2020 2020-07-31T10:07:44+03:00

Всего в этом году планируется привести в порядок 20 дорог

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В Ярославле представители общественного совета вместе с подрядчиками провели техническую приемку улицы 1-я Забелицкая в Красноперекопском районе. Дорога почти доделана, осталось только установить знаки.

- Есть замечания, которые в ближайшие дни подрядная организация должна устранить. После этого объект будет введен в эксплуатацию, - сказал заместитель начальника управления ДГХ Владимир Бобков.

На объекте полностью заменили асфальт, отремонтировали трубы и горловины колодцев, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку.

В этом году на Перекопе по плану должны отремонтировать семь улиц, на двух работы уже закончены.

ИСТОЧНИК KP.RU