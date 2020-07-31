В Ярославле отремонтировали улицу 1-ю Забелицкую
В Ярославле представители общественного совета вместе с подрядчиками провели техническую приемку улицы 1-я Забелицкая в Красноперекопском районе. Дорога почти доделана, осталось только установить знаки.
- Есть замечания, которые в ближайшие дни подрядная организация должна устранить. После этого объект будет введен в эксплуатацию, - сказал заместитель начальника управления ДГХ Владимир Бобков.
На объекте полностью заменили асфальт, отремонтировали трубы и горловины колодцев, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку.
В этом году на Перекопе по плану должны отремонтировать семь улиц, на двух работы уже закончены.
ИСТОЧНИК KP.RU