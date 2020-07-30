Завершено расследование дела об убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

30 Июль 2020 2020-07-30T10:52:47+03:00

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Главное следственно управление СК России завершило расследование уголовного дела об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря. Обвинение в убийстве и разбое предъявлено Александру Авдееву.

По версии следствия, утром 7 июля 2016 года обвиняемый пришел в монастырь. Войдя в келью, Авдеев нанес игумену Даниилу (в миру - Максим Соколов) многочисленные удары ножом, а затем похитил 1,1 миллиона рублей.

- На причастность к убийству проверили более трех тысяч человек, в том числе лиц из окружения игумена, наркозависимых, ранее судимых, в частности, за преступления на объектах религиозного культа. Также изучили заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствие получило сведения о причастности к преступлению Александра Авдеева. Обвиняемый свою вину частично признал. При проверке показаний на месте трагедии он рассказал об обстоятельствах преступления, - сообщили в пресс-службе СК России.

В настоящее время дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU