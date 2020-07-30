В Ярославском районе неизвестные устроили незаконную свалку

Незаконную свалку обнаружили в районе деревни Белкино. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

В районе деревни Белкино Ярославского района местный житель обнаружил стихийную свалку продуктов, строительных и бытовых отходов. Мужчина сообщил о «находке» в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.

- Наши специалисты в оперативном порядке провели рейдовое обследование, информация подтвердилась. Начато административное расследование. Материалы по итогам рейда также направили в администрацию Ярославского района, - сообщила старший государственный инспектор в Ярославской области в области охраны окружающей среды Виктория Смекалова.

Если виновника не найдут, то ликвидировать свалку придется территориальной администрации по договору с региональным оператором по обращению ТКО. Такое решение объясняется тем, что собственность на участок, где обнаружили свалку, не разграничена.

Напомним, за организацию незаконных свалок предусмотрен штраф. Для физических лиц он составит 2 тысячи рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч, для юридических лиц - до 250 тысяч.

С начала этого года в регионе обнаружили около 353 несанкционированных свалок, 50 из них уже ликвидировали. 59 физических и юридических лиц получили штрафы на общую сумму 391 тысяча рублей.