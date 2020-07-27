Дзержинский рынок в Ярославле откроется после пожара
В Ярославле после пожара откроется Дзержинский рынок. В здании заменили пол, потолок, прилавки. На этой неделе состоится техническое открытие. Возобновить торговлю продавцы планируют к следующим выходным. Ремонт фасада выполнят в августе.
Напомним, что пожар в здании рынка произошел в сентябре прошлого года. Огонь уничтожил почти 400 квадратных метров, на которых располагались 212 торговых точек. Пока шел ремонт, 104 предпринимателям предложили временные площадки на Центральном и Ленинском рынках. Тем, кто решил остаться в Дзержинском районе, выделили места на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU