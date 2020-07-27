2020-07-27T12:30:21+03:00
Общество

Дзержинский рынок в Ярославле откроется после пожара

Возобновить торговлю планируют к следующим выходным
Светлана Крутикова
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На этой неделе состоится техническое открытие рынка. ФОТО: группа "Ярославль Дзержинский рынок" ВКонтактеНа этой неделе состоится техническое открытие рынка. ФОТО: группа "Ярославль Дзержинский рынок" ВКонтакте
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В Ярославле после пожара откроется Дзержинский рынок. В здании заменили пол, потолок, прилавки. На этой неделе состоится техническое открытие. Возобновить торговлю продавцы планируют к следующим выходным. Ремонт фасада выполнят в августе.

Напомним, что пожар в здании рынка произошел в сентябре прошлого года. Огонь уничтожил почти 400 квадратных метров, на которых располагались 212 торговых точек. Пока шел ремонт, 104 предпринимателям предложили временные площадки на Центральном и Ленинском рынках. Тем, кто решил остаться в Дзержинском районе, выделили места на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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