Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается гроза

27 Июль 2020 2020-07-27T09:01:26+03:00

Ветер будет достигать 15 метров в секунду

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Сегодня, 27 июля, в Ярославской области ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, предупреждают сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области.

Особенно стоит опасаться жителям Рыбинска, Углича и Брейтово – сверкать там будут особенно сильно.

Вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличение числа ДТП, повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU