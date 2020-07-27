Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается гроза
Ветер будет достигать 15 метров в секунду
Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается грозаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Сегодня, 27 июля, в Ярославской области ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, предупреждают сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области.
Особенно стоит опасаться жителям Рыбинска, Углича и Брейтово – сверкать там будут особенно сильно.
Вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличение числа ДТП, повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU