2020-07-27T09:01:26+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается гроза

Ветер будет достигать 15 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается грозаЭкстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается грозаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 июля, в Ярославской области ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, предупреждают сотрудники ГУ МЧС по Ярославской области.

Особенно стоит опасаться жителям Рыбинска, Углича и Брейтово – сверкать там будут особенно сильно.

Вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличение числа ДТП, повреждением или обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается гроза
В Ярославской области создан онлайн-гид по региону
В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист
В Ярославской области оштрафовали владельцев мощных катеров
В Ярославле на проспекте Фрунзе насмерть сбили мужчину
Установлены личности всех пострадавших и погибшей в ДТП на въезде в Ярославль
Таскала за волосы, била ногами: ярославну осудили за избиение знакомой
В Ярославле пройдет акция по раздельному сбору мусора
Погиб мужчина, спрыгнувшего с теплохода Кострома - Ярославль
В аварии на выезде из Ярославля погибла женщина
В Ярославле подрядчик устраняет провалы на тротуарах в Заволжском районе
Четверо пострадавших. На выезде из Ярославля столкнулись три машины
В Ярославле будут судить телефонного мошенника из Самарской области
В Рыбинске детский парк в Переборах готов на 75%
В Ярославле изъяли больше 200 банок снюсов
В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сына
В Ярославле под грузовой поезд попал мужчина
В Ярославской области после ремонта открыли мост через реку Юхоть